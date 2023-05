Donare il 5x1000 non è una scelta alternativa all'8x1000 o al 2x1000, ma una possibilità in più. Il 5xmille, l'8xmille e il 2xmille non sono la stessa cosa: il 5xmille è per le associazioni senza scopo di lucro gli enti di ricerca, l'8xmille è per lo Stato o le organizzazioni religiose, il 2xmille è per i partiti politici. Puoi devolvere anche tutti e tre le quote, poiché non si escludono a vicenda.